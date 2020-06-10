Киев, , 16:02 — REGNUM Правительство Украины сегодня, 10 июня, официально назначило крымско-татарскую активистку Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел страны.

Соответствующее решение было утверждено на заседании кабмина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Джапарова будет курировать следующие направления: публичная дипломатия, международные организации, государственный протокол и Крым.

«Но первый заместитель — это, конечно, гораздо больше, и именно дипломатическая жизнь будет ставить дополнительные задачи», — уточнил министр.

ИА REGNUM напоминает, что 18 мая Зеленский провел встречу с лояльными Киеву «представителями крымско-татарского народа», в ходе которой заявил, что народ в нынешних реалиях должен быть представлен на высшем дипломатическом уровне. Поэтому, заявил президент, он согласовал кандидатуру Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Сама же новоназначенный первый заместитель главы МИД тогда заявила, что ее назначение в ведомство — это «политическое решение» и «мощный сигнал».