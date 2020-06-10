Бужумбура, , 16:01 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули и глава Руанды Поль Кагаме выразили свои соболезнования в связи с кончиной 55-летнего президента Бурунди Пьера Нкурунзизы. Об этом они написали на своих официальных страницах в Твиттере.

«Я был шокирован известием о смерти президента Бурунди уважаемого Пьера Нкурунзизы. Я буду помнить его как опытного лидера, прикладывавшего особые усилия для сохранения мира, прогресса и демократии. От имени правительства и всех граждан Танзании я выражаю соболезнования семье погибшего и всем гражданам Бурунди. Пусть он покоится с миром», — написал президент Магуфули.

«От имени правительства и меня лично я выражаю наши соболезнования правительству Бурунди и гражданам страны в связи с кончиной президента Нкурунзизы. Я также выражаю соболезнования семье покойного. Благослови их Господь!», — написал президент Кагаме.

Напомним, что президент Нкурунзиза скончался 9 июня от сердечного приступа.

В Бурунди ввели семидневный общенациональный траур в связи с кончиной президента. В стране были спущены национальные флаги.