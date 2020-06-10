Минск, , 16:02 — REGNUM В Белоруссии с нетерпением ожидают приезда с визитом в Минск министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом 10 июня сообщил во время онлайн-конференции об отношениях между Россией и Белоруссией заместитель белорусского министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

«Мы с нетерпением ждем визита в Белоруссию Лаврова Сергея Викторовича, министра иностранных дел России», — заявил Евдоченко.

Также он добавил, что в ходе данного визита будет проведена «сверка часов» между двумя странами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Андрей Руденко рассказал о предстоящем рабочем визите Сергея Лаврова в Минск, который состоится 19 июня.