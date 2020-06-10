Подгорица, , 15:52 — REGNUM Православные верующие в Черногории 10 июня начали спонтанно собираться вокруг крещальни на берегу Адриатического моря у монастыря Святого архангела Михаила, неподалёку от города Тиват.

Верующие окружили крещальню после того, как заметили большое скопление полиции в городе. Черногорская полиция ранее уже пыталась снести объект, принадлежащий монастырю, оправдывая это решение тем, что он воздвигнут непосредственно на береговой линии. Поэтому граждане решили в очередной раз собраться вокруг сооружения и попытаться защитить его от действий властей.

Ранее утром на основании решения градостроительной инспекции был снесен корпус с кельями монастыря Зогань рядом с городом Улцинь.

«Имея в виду недавнее заявление премьер-министра Душко Марковича, согласно которому власти не забыли про крещальню рядом с Тиватом, которую безуспешно пытались снести в прошлом году, а также то, что в Тивате замечено большое скопление полиции, в том числе единица для оперативного реагирования из города Герцег-Нови и несколько автозаков, верующие стали спонтанно собираться в монастыре, чтобы еще раз, если понадобится, защитить крещальню», — заявил изданию Vijesti. me священник Мияйло Бацкович.

Бацкович напомнил, что за прошедший год монастырь добился пересмотра решения градостроительной инспекции — поэтому снос этого сооружения никак нельзя считать легальным.

Ранее митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий заявил о том, что крестные ходы верующих в защиту прав Сербской православной церкви возобновятся 14 июня.

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