Москва, , 15:37 — REGNUM

Настоящие прозападные силы находятся в нашей стране внутри власти и рядом с ней, они — часть существующей общественно-политической системы, в них Запад и вкладывает деньги, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 июня, комментируя высказывания Николая Патрушева.

Как сообщалось ранее, секретарь Совета безопасности России в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что Запад «финансово поддерживает несистемную оппозицию и прозападно ориентированные российские общественные объединения», а также «осуществляет подбор кандидатур на роль лидеров протестного движения, приверженных «демократическим ценностям и идеалам свободы»».

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«Я смотрю на российскую прозападно ориентированную внесистемную оппозицию и не вижу там тех, в кого стоило бы вкладывать деньги. Самому обыкновенному гражданину России понятно, что настоящие прозападные силы находятся в нашей стране внутри власти и рядом с ней, что они часть существующей общественно-политической системы. В них Запад и вкладывает деньги. Интересно, секретарь Совета безопасности России этого не понимает или не считает нужным, чтобы мы это понимали?

Кто действительно является противником существующего общественно-политического строя, так это левая оппозиция — как системная, КПРФ, так и внесистемная. Но Запад в них, насколько я понимаю, денег не вкладывает, а если и вкладывает, то не в настоящих борцов, а в бузотёров, которые лишь помогают бузотёрам «либерального» пошиба отвлекать наше внимание от реальных угроз.