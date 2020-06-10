Париж, , 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.

«Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone-Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция», — написал он.

В украинском представительстве Danone рассказали, что каждый локальный офис компании действует самостоятельно, и не координирует с другими рекламную политику.

Напомним, ранее украинских представителей возмутила реклама йогурта с участием Пореченкова. В 2014 году украинские СМИ соорудили легенду, якобы артист во время визита в Донбасс обстреливал из крупнокалиберного пулемёта позиции ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине возмутились рекламой с Пореченковым