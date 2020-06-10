Будапешт, 10 июня 2020, 15:27 — REGNUM Граждане Венгрии и Хорватии уже в скором времени смогут свободно пересекать границу между двумя государствами. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
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Он уточнил, что вопрос об открытии границы обсуждался накануне, 9 июня, в ходе телефонного разговора премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы хорватского правительства Андрея Пленковича.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Венгрия открыла границы с Австрией, Словенией, Сербией, Чехией и Словакией.
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