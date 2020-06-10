Будапешт, , 15:27 — REGNUM Граждане Венгрии и Хорватии уже в скором времени смогут свободно пересекать границу между двумя государствами. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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«Начиная с утра пятницы (12 июня — прим. ИА REGNUM) граждане Венгрии и Хорватии теперь могут въезжать на территорию обеих стран без ограничений, пользуясь семью пунктами пересечения границы», — уточнил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

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Он уточнил, что вопрос об открытии границы обсуждался накануне, 9 июня, в ходе телефонного разговора премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы хорватского правительства Андрея Пленковича.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Венгрия открыла границы с Австрией, Словенией, Сербией, Чехией и Словакией.

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