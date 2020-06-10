Москва, , 15:27 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование процедуры рассмотрения Роспатентом заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Поправками в Гражданский кодекс Роспатенту предоставляется возможность осуществления деятельности, связанной с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно или через подведомственное ему учреждение.

При подаче заявки на получение патента на изобретение или полезную модель предусматривается возможность проведения предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности заявленного технического решения аккредитованными в Роспатенте российскими научными и образовательными организациями. При этом услуга по проведению предварительного информационного поиска будет предоставляться заявителям на добровольной основе.

Предполагается, что стоимость предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности будет определяться научными и образовательными учреждениями, исходя из сложности, объема и срока каждого информационного поиска в договорах, заключаемых между заявителем и организациями.

Правительство РФ наделяется полномочием по установлению количества поданных в течение года одним заявителем заявок, в отношении которых при подаче указанного заявления он освобождается от уплаты патентных пошлин.