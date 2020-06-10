Тбилиси, , 15:35 — REGNUM Оппозиционная партия «Европейская Грузия», несмотря на объявленный властям бойкот, примет участие в обсуждении в парламенте проекта измененного государственного бюджета на 2020 год. Об этом 10 июня рассказал журналистам один из лидеров партии Гига Бокерия, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Хотя мы находимся в политическом бойкоте, в том, что связано с пандемией и драматической ситуацией в экономике, голодом наших семей и риском многим потерять работу, мы собираемся принять участие», — сказал Бокерия.

Он также дал негативную оценку проекту бюджета, представленного правительством Грузии на рассмотрение в парламент. Бокерия считает, что новый бюджет не предусматривает существенного сокращения затрат и снижения налогов для населений. По его мнению, в правительстве должны провести сокращение штатов.

Стоит отметить, что в проекте измененного бюджета на 2020 год предусмотрено сокращение фонда заработной платы сотрудников министерств на 57 млн лари (более $19 млн).

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