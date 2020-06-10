Москва, , 15:26 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что в отношениях Москвы и Минска есть непростые сюжеты и разногласия.

«Мне могут возразить: а как же все эти разногласия, о которых мы читаем каждый день в новостях, по цене на нефть, газ, другие вопросы? — задался вопросом Руденко в ходе онлайн-конференции об отношениях между РФ и Белоруссией. — Да, у нас есть непростые сюжеты, но это не показатель того, что мы расходимся в разные стороны».

Руденко заключил, что Россия и Белоруссия сохранят «эксклюзивный, стратегический, братский характер отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров глав энергетических ведомств России и Белоруссии в режиме видеоконференции, официальный Минск продолжает настаивать на снижении цен на российский газ.

В «Газпроме» заявили, что никаких переговоров по снижению цены на газ речи быть не может, пока Белоруссия не оплатит долги за газ. Кроме того, в «Газпроме» намерены придерживаться существующих договоренностей, которые продлятся как минимум до начала 2021 года.

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