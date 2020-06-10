Ашхабад, , 15:25 — REGNUM Туркмения заняла 116-е место среди 163 стран во «Всемирном рейтинге миролюбия — 2020», составленном аналитиками австралийского Института экономики и мира.

Самым миролюбивым государством Туркестанского региона авторы рейтинга назвали Казахстан, присудив ему 70-е место.

Затем следуют Киргизия — 93-е место, Узбекистан — 103-е место и Таджикистан — 107-е место. Замыкает список упомянутая выше Туркмения.

Наиболее миролюбивыми странами мира составители рейтинга посчитали Исландию, Новую Зеландию и Португалию. Также в ТОП-10 смогли попасть Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.

Самыми немиролюбивыми названы Сирия, Афганистан, Ирак, Йемен и Южный Судан.