Тернополь, Украина, , 15:27 — REGNUM Украина должна обзавестись «грязными» ядерными бомбами и взорвать их в Москве, Санкт-Петербурге и в Будапеште. Данное «предложение» высказал депутат Тернопольского горсовета от партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность» Тарас Билан в своём обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Документ опубликовало 10 июня издание Strana.ua.

Поводом для обращения стали планы по организации «венгерского» района в составе Закарпатской области Украины.

«Сегодня — Венгрия. Завтра такие же уступки потребует Румыния. А касательно России — так последняя открыто готовится к вооружённому нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей», — утверждает чиновник.

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По его мнению, компания «Энергоатом» вместе с профильными институтами должна разработать 100−150 «грязных» ядерных бомб. Часть зарядов следует установить на украинские баллистические ракеты «Нептун», а часть — переправить в РФ и Венгрию вместе с украинскими «добровольцами».

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«Передать им созданные «грязные бомбы» с приказом установить и привести в боевую готовность возле военных объектов городов: Будапешт (Венгрия), Санкт-Петербург и Москва (Российская Федерация)», — предложил Билан.

В разговоре с журналистами издания политик признал, что обращение подлинное. По его словам, без жёсткого ответа Украина рискует в ближайшем будущем потерять Закарпатье, а создание административного района, в котором компактно проживает венгерское этническое меньшинство, является первым шагом к потере региона.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о создании Береговского района, который расположен на границе Украины и Венгрии. На территории района преобладает венгерское население.

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