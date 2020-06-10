Москва, , 15:10 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект «Об охране озера Байкал», передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Определяется, что в случае установления документами территориального планирования границ населенных пунктов, образуемых из вахтовых и иных временных поселков, созданных до 1 января 2007 года в границах земель лесного фонда для заготовки древесины, при условии расположения таких населенных пунктов вне границ особо охраняемых природных территорий, положения федерального закона «Об охране озера Байкал» о запрете в центральной экологической зоне Байкальской природной территории перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий, не применяются.

Как отмечают в Госдуме, принятие закона позволит субъектам РФ выполнить поручение президента РФ от 14 августа 2017 г. № Пр-1602 (пункт 3) в части установления границ населенных пунктов и лесных поселков, расположенных на землях лесного фонда, в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в пределах фактической занятой ими территории.

«Там уже дома и не нужно ничего вырубать, там уже нечего вырубать», — отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»), подчеркнув, что закон даст возможность создать там инфраструктуру, включая канализацию и дороги.

Возможность переселения людей оценивалась, заверил замглавы Минприроды Константин Румянцев.

«Это стоило порядка 7 млрд рублей, оптимальным вариантом было внесение поправок в закон… Угроза усиленного воздействия на территорию отсутствует», — заявил замминистра.

Минприроды запрашивало у правительства Иркутской области и правительства Бурятии информацию о лесных поселках, расположенных в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. По информации представленной регионами, на территории Республики Бурятия — 10 «лесных поселков» расположенных в границах центральной экологической зоны Байкальской территории (п. Усть-Баргузин, с. Гусиха, с. Журавлиха, с. Адамово, с. Зорино, с. Макаринино, п. Золотой ключ, п. Солнечный, п. Томпа, п. Перевал). А на территории Иркутской области — один «лесной поселок», расположенный в границах центральной экологической зоны Байкальской территории (Нижний Кочергат).

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