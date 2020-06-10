Симферополь, , 15:14 — REGNUM Подозреваемые в подготовке теракта на одном из рынков Симферополя, пропагандировали в интернете идеологии терроризма и экстремизма. Об этом 10 июня сообщили в центр общественных связей ФСБ.

«Задержанные занимались пропагандой в интернете идеологии терроризма и экстремизма. У них изъяты взрывные устройства, боеприпасы, холодное оружие, средства связи, на которых обнаружена информация о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины», — уточнили в ЦОС.

По данным правоохранителей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205, частью 1 статьи 205.2 УК РФ («Подготовка к осуществлению террористического акта», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ предотвратила теракт в Симферополе. Задержаны пять граждан РФ, собиравшихся взорвать самодельную бомбу на городском рынке.

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