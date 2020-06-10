Киев, , 15:05 — REGNUM В суд Украины переданы материалы о нарушении карантинных ограничений президентом Украины Владимиром Зеленским и работниками его офиса, сообщила 10 июня пресс-служба Национальной полиции Украины.

Зеленского могут оштрафовать за посещение кафе в Хмельницком.

«Полицейские составили административные материалы по ст. 44−3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе — президента Украины Владимира Зеленского, руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина», — сказано в сообщении.

Поскольку все фигуранты дела — должностные лица, им придётся заплатить штраф в размере 34 тыс. гривен или чуть более $1200, включая владельца кафе.

В ходе визита в Чернигов Зеленский заявил, что правоохранители «правильно сделали», выписав ему штраф за нарушение карантинных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что визит в кафе был «инспекцией», поэтому его нельзя считать нарушением карантинных ограничений.

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