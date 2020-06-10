Москва, , 14:53 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон о Национальном центре управления в кризисных ситуациях, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Его предлагается преобразовать из подведомственного учреждения в подразделение МЧС России.

«Повышение статуса Национального центра управления в кризисных ситуациях позволит сформировать единые центры принятия решений, а это значит, что спасатели смогут быстрее приходить на помощь людям, повысится эффективность управления и ответственность принятия решений в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны», — отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»).