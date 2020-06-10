Москва, , 14:49 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в параде Победы в Москве 24 июня. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на онлайн-конференции.

По его словам, сторонам необходимо использовать отступление пандемии для наращивания взаимодействия во всех областях. Руденко добавил, что политический диалог уже налаживается. В частности, 24 июня в Москве ожидают участия Лукашенко в параде.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле со дня на день ожидают ответа президента Белоруссии об участии в параде Победы в Москве.

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