Тбилиси, , 14:48 — REGNUM Грузинская оппозиция готовится отметить годовщину так называемой «ночи Гаврилова» акцией протеста и обещает, что это будет «многотысячное собрание против насилия, совершенного нынешней властью Грузии над собственным народом».

Акцию запланировали и анонсировали «Национальное движение» и «Европейская Грузия» как главные инициаторы событий 20−21 июня 2019 года, но о желании присоединиться к ней и выразить свой протест уже заявили и другие оппозиционные нынешнему правительству Грузии партии.

В числе тех, кто поддержит акцию 20 июня, оказалась и партия банкиров «Лело». О намерении принять участие в этой акции 10 июня заявил представитель партии Саба Буадзе в эфире интернет-телевидения «Палитра Ньюс».

«20 июня мы будем там, где будет стоять большая часть прозападного, достойного грузинского общества», — подчеркнул соратник банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, на волне возбужденного против них уголовного преследования учредивших вначале общественное движение, а затем и политическую партию.

Комментируя планы оппозиции, лидеры правящей партии иронично заявили, что соратники Михаила Саакашвили в условиях пандемии собрать на проспекте Руставели критическую массу народа не смогут. Бывший спикер парламента, ныне — исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе предположил, что участников акции 20 июня легко будет пересчитать «по пальцам».

«Политические собрания законом не запрещены, но главное в том, что собрание «националов» не будет проблемой ни с политической точки зрения, ни с точки зрения пандемии. Так что пусть собираются сколько угодно. Там будут стоять около 200 «националов», которых мы сможем пересчитать по пальцам. А если к тому же будут соблюдать социальную дистанцию, то пересчитаем и по головам», — заявил журналистам Ираклий Кобахидзе.

Лидеры «Национального движения» и «Европейской Грузии» уже отозвались на такую оценку предстоящей акции и пообещали, что покажут нынешней власти реальное количество противников ее «насильственного правления».

Напомним, что акция протеста в Тбилиси 20 июня прошлого года началась после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов в ранге председателя МАП оказался в кресле спикера парламента Грузии и открыл в Тбилиси заседание МАП, инициатором которого была грузинская сторона. Факт восседания Гаврилова как представителя «страны-оккупанта» прямо в зале заседаний опротестовали депутаты от «Национального движения», которые сорвали сессию МАП и вынесли протест на улицу.

Митинг постепенно перерос в попытку захвата здания парламента, его участники проявляли особую агрессивность по отношению к сотрудникам полиции, избивали их, отбирали щиты и дубинки и даже ворвались во двор парламента. Для пресечения дальнейшего обострения ситуации правительство приняло решение о разгоне акции, что и привели в исполнение полиция и спецназ. Эти события оппозиция и назвала «ночью Гаврилова».