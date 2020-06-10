Сеул, , 15:47 — REGNUM В Южной Корее обвинили две общественные организации, объединяющих северокорейских беженцев, в нарушении закона «О межкорейском обмене и сотрудничестве». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По их словам, обвинение в нарушение закона было выдвинуто организациям «Движение за свободную Северную Корею» и «Кхынсэм».

Кроме того, власти Южной Кореи намерены отозвать разрешения на создание организаций. После отзыва данные организации будут распущены и признаны вне закона.

В министерстве отметили, что действия двух организаций не только нарушают договорённости между КНДР и Южной Кореей, но и создают напряженность на Корейском полуострове и угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в пограничных регионах.

Напомним, что представители организаций «Движение за свободную Северную Корею» и «Кхынсэм» распространяли антисеверокорейские листовки из-за чего в последствии КНДР пригрозила Сеулу принять ответные меры. Позднее, агентство ЦТАК передало о полном разрыве всех линий связи с Южной Кореей, включая военные каналы и специальную линию между руководством обеих стран.