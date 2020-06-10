Минск, , 14:47 — REGNUM Парад Победы состоится 24 июня в Москве, и на этом мероприятии ждут Александра Лукашенко. До этого Минск посетит глава российской дипломатии Сергей Лавров. Об этом сегодня, 10 июня сообщил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Руденко сообщил также, что 19 июня в Минск прибудет глава МИД РФ. Он обсудит с руководством Белоруссии «формирование единого миграционного пространства Союзного государства». Важнейшим шагом на этом пути станет запланированное на время визита подписание соглашения о взаимном признании виз.

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