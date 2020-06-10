Киев, , 14:37 — REGNUM В среду, 10 июня, сотрудники генеральной прокуратуры Украины вручили экс-президенту страны Петру Порошенко подозрение в совершении уголовного преступления, а именно — в незаконном назначении одного из руководителей службы внешней разведки.

И пока часть наблюдателей подчеркивают тот факт, что после более чем года обещаний инициировать хоть какие-нибудь дела Порошенко наконец вручили повестку, другие подчеркивают, что из всего возможного набора обвинений экс-президенту предъявили самое слабое и самое странное.

Прокуратура, у которой есть поддержка президента и парламента, не вспомнила ни госзаказов для предприятий Порошенко, ни сдачи в плен моряков, ни зафиксированной диктофоном готовности обслуживать интересы США, ни предполагаемого уклонения от уплаты налогов и вывода денег в офшоры.

Вместо всей этой россыпи предполагаемых хищений и государственных измен Порошенко, и то лишь год спустя, предъявили обвинение в том, что он вынудил главу внешней разведки назначить на пост своего заместителя нужного Порошенко человека.

14 месяцев назад, во время дебатов с Порошенко, в ответ на его обращение («мой оппонент») тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил Порошенко красиво, так, чтобы запомнилось: «Я не ваш оппонент, я ваш приговор».

Фраза, действительно, запомнилась — но еще лучше запомнится то, что коллективный Зеленский пришел к власти на Украине под одними лозунгами и с одними обещаниями, а делает вместо декларированного и обещанного совсем другое.

(Хотя справедливости ради нужно признать, что Зеленский не обещал прямо ни мира в Донбассе, ни языкового мира, ни политической справедливости — он лишь не опровергал того, что всё это сделает, и оставлял таким образом право верить в него, не оставляя возможности что-либо ему предъявить).

И теперь Зеленский либо делает прямо противоположное ожидавшемуся, либо имитирует попытки выполнять обещания: к первой категории относятся языковые и исторические войны, ко второй — вынесение справедливых приговоров для воров из бывшей власти, к обеим — ситуация в Донбассе.

Порошенко дали год на подготовку, позволили сохранить все свои активы и легализовать некоторые новые, позволили сохранить всю медийно-уличную обслугу — после чего предъявили подозреваемому в госизмене экс-президенту обвинение в некорреткном назначении второстепенного чиновника.

Коллективный Зеленский, то есть «новая» власть Украины, как и лично Владимир Зеленский, шестой президент страны, не то чтобы не хочет посадить Порошенко, и не то чтобы боится чего-то, и не то чтобы получает что-то от отсутствия таких посадок.

Главная проблема в том, что ни коллективный Зеленский, ни лично Зеленский не считают всё это по-настоящему нужным; единственное, что им действительно нужно — это власть и исполнение своей роли, судьба же страны и ее развитие их не волнуют вовсе.

Но формально и медийно преследовать предполагаемого преступника нужно — отсюда и красивые фразы про оппонента и приговор, отсюда и многочисленные подготовительные мероприятия, на выходе из которых — чих, и не слишком большой.

Порошенко продолжает пользоваться деньгами, полученными сомнительным образом, и этими деньгами финансировать политическую, медийную и уличную поддержку ‑ и никто ему в этом не препятствует.

Подозреваемый в многомиллиардных дизениях, госизменах и повторствовании разрушению государства использует пару процентов полученных им средств на то, чтобы рисовать нужную ему картинку «преследования политика» ‑ и никто ему в этом не мешает.

Но было бы даже странно, если бы в государстве, где имитируется и «мирный процесс», и история, и самоидентификация, и экономический рост, и социальная гармония — было бы даже странно, если бы в этом государстве-имитации суд над Порошенко был бы чем-то иным, кроме имитации.