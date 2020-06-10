Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Определяющую роль в составлении списка правящей партии «Грузинская мечта» на предстоящих выборах в парламент будет играть ее председатель Бидзина Иванишвили. Об этом 10 июня рассказал журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Грузинская мечта» — это команда, у которой есть свой председатель. Почему вы удивляетесь, что его мнение имеет определяющее значение?», — спросил Гахария.

Премьер-министр также попросил журналистов не торопить с ответом на то, кто войдет в этот список, так как об этом еще рано думать, а победа на выборах не будет зависеть от того, кто раньше опубликует своих кандидатов.

Напомним, парламентские выборы в Грузии запланированы на 31 октября. «Грузинской мечте» перед этим предстоит провести выборную реформу, в ходе которой нужно сократить число депутатов в парламенте, избранных по мажоритарным округам с 73 до 30, и увеличить число депутатов, проходящих по партийным спискам с 77 до 120.

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