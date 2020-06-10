10 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Губернаторы нового призыва продемонстрировали навыки именно политических лидеров, способных взять на себя всю полноту ответственности и не боящихся коммуницировать непосредственно с гражданами.

Олег Корнев, , 15:08 — REGNUM В последние дни президент РФ Владимир Путин одобрил участие в губернаторских выборах 13 сентября 2020 года Натальи Комаровой и Василия Голубева, что дало повод оппонентам внутриполитического блока администрации президента утверждать, что губернаторы нового призыва якобы справляются с управлением регионами хуже, чем те региональные руководители, которые избирались до старта новой кадровой политики президента.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако объективные данные и динамика борьбы с эпидемией коронавируса как раз и показывает, что они не только хорошо подготовлены, но и политически не уступают опытным главам регионов. Например, пандемия выявила сильные стороны управленцев нового поколения — они много общаются с людьми, отвечая на самые насущные вопросы и купируя возникающие проблемы.

Кроме того, губернаторы нового призыва столкнулись с необходимостью «расшивки» слабых мест в своих регионах, зачастую на фоне объективного недовольства граждан неудобствами в связи с мерами по борьбе с COVID-19, а также экономическими трудностями.

И в этих непростых условиях рейтинг губернаторов показывает, что главы субъектов федерации, если не брать таких политических тяжеловесов, как Сергей Собянин, Рустам Минниханов, Рамзан Кадыров, Алексей Дюмин, пришедшие к управлению в рамках новой кадровой парадигмы, стабильно удерживаются в верхней «двадцатке» георейтинга ФОМ.

Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России. kremlin.ru

Успешность борьбы с пандемией оценивается как раз по замерам уровня роста поддержки граждан — логично, что при неэффективном руководстве и борьбе с инфекцией рейтинги губернаторов бы падали. Если исходить из уровня баланса оценок (при сравнении положительных и отрицательных оценок), наибольшую положительную динамику демонстрируют как раз губернаторы нового призыва.

Это губернаторы Забайкальского края — Александр Осипов, Курской области — Роман Старовойт, Курганской области — Вадим Шумков, Липецкой области — Игорь Артамонов, Башкирии — Радий Хабиров, Калининградской области — Антон Алиханов, Магаданской области — Сергей Носов, Кабардино-Балкарии — Казбек Коков, Тюменской области — Александр Моор, Бурятии — Алексей Цыденов, ЯНАО — Дмитрий Артюхов.

При этом важно сказать о том, что речь идет о росте политической состоятельности губернаторов нового призыва. Рост показателей и позитивных оценок в рейтингах в период борьбы с пандемией — когда на первый план выходит эмпатия, умение чувствовать своего избирателя, повышает доверие со стороны людей к губернаторам нового призыва.

Они продемонстрировали навыки именно политических лидеров, способных взять на себя всю полноту ответственности и не боящихся коммуницировать непосредственно с гражданами. Еще одним свидетельством в пользу становления их в качестве полноценных политических лидеров регионального масштаба является их работа в условиях падающей экономики. Кризис начался ведь не с пандемии, а с развала сделки ОПЕК+ и стагнации глобальных нефтяных рынков.

Губернатор Тюменской области Александр Моор Admtyumen.ru

Отсюда вытекает и другой важный аспект успеха губернаторов новой формации — это эффективные меры по стабилизации экономики. Вспомним, что раньше в регионах правили эдакие «хозяева территории», «отцы родные» — своеобразный архетип «барина-покровителя». А новых губернаторов оценивают по конкретным показателям — именно для этих целей и были определены губернаторские KPI. И показатели эти все хорошо знают, и их можно спокойно посчитать, никакой секретности тут нет.

И если взять таблицу KPI — то в топ-20 по стране опять оказываются регионы, возглавляемые губернаторами нового призыва. Это ЯНАО, Севастополь, Липецкая область, НАО, Тюменская, Курская, Калининградская, Псковская области, КБР и ряд других. Следует отметить, что рейтинг KPI — это уже критерий, по которому эффективность губернаторов оценивает федеральная власть. То есть и в народном рейтинге, и во внутреннем рейтинге для самой власти — губернаторы нового призыва находятся в топе.

Таким образом, понятно, что оппонентам внутриполитического блока, несогласным с кадровой политикой президента, хочется все время провоцировать какие-то дутые скандалы, выискивать проблемы на пустом месте и предрекать провалы этой новой кадровой политики главы государства. Сколько было разговоров о том, что Михаил Развожаев в Севастополе не сможет справиться, потому что он пришел после двух замен губернаторов, что Александр Цыбульский не сможет справиться с таким протестным регионом, как Архангельская область, что Владислав Шапша будет неспособен управлять Калужской областью после 20-летнего правления тяжеловеса Анатолия Артамонова, что Игорь Кобзев не справится в «красной» Иркутской области и так далее.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев Irkobl.ru

На самом же деле все объективные количественные позиции показывают, что все эти губернаторы нового призыва имеют устойчивый рейтинг и их положение вообще не вызывает ни у кого никаких сильных опасений насчет рисков неизбрания.

Как и в прошлый ЕДГ в 2019 году, ждем, что разного рода оппоненты будут предсказывать «восемь вторых туров». Рейтинг губернаторов нового призыва 2020 года показывает, что все они вполне успешны. И стоит отметить, что из 20 губернаторов, которые будут избираться в этом году на осеннем ЕДГ, — 10 новых, то есть опять половина идет на замену! И понятно, что всех тех губернаторов, которых хотели поменять на новых людей — их поменяли до мая, в марте-апреле. А в конце мая — июне переназначали тех, кто идет на новый срок. И опять оппоненты и противники новой кадровой политики президента пытались разыграть из этого естественного процесса какую-то драму, что, мол, идут одни сплошные переназначения. Но эта аргументация не выдерживает никакой критики, всех кого хотели поменять, их поменяли как раз ранней весной.

За последние три-четыре года уже более 50 регионов возглавили новые губернаторы. И большинство из них, безусловно, успешны, о чем как раз и говорит высокий рейтинг доверия губернаторскому корпусу в среднем по стране.