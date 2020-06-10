Олег Корнев, 10 июня 2020, 15:08 — REGNUM В последние дни президент РФ Владимир Путин одобрил участие в губернаторских выборах 13 сентября 2020 года Натальи Комаровой и Василия Голубева, что дало повод оппонентам внутриполитического блока администрации президента утверждать, что губернаторы нового призыва якобы справляются с управлением регионами хуже, чем те региональные руководители, которые избирались до старта новой кадровой политики президента.

Россия
Россия
Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако объективные данные и динамика борьбы с эпидемией коронавируса как раз и показывает, что они не только хорошо подготовлены, но и политически не уступают опытным главам регионов. Например, пандемия выявила сильные стороны управленцев нового поколения — они много общаются с людьми, отвечая на самые насущные вопросы и купируя возникающие проблемы.

Кроме того, губернаторы нового призыва столкнулись с необходимостью «расшивки» слабых мест в своих регионах, зачастую на фоне объективного недовольства граждан неудобствами в связи с мерами по борьбе с COVID-19, а также экономическими трудностями.

И в этих непростых условиях рейтинг губернаторов показывает, что главы субъектов федерации, если не брать таких политических тяжеловесов, как Сергей Собянин, Рустам Минниханов, Рамзан Кадыров, Алексей Дюмин, пришедшие к управлению в рамках новой кадровой парадигмы, стабильно удерживаются в верхней «двадцатке» георейтинга ФОМ.

Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России. kremlin.ru
Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России. kremlin.ru

Успешность борьбы с пандемией оценивается как раз по замерам уровня роста поддержки граждан — логично, что при неэффективном руководстве и борьбе с инфекцией рейтинги губернаторов бы падали. Если исходить из уровня баланса оценок (при сравнении положительных и отрицательных оценок), наибольшую положительную динамику демонстрируют как раз губернаторы нового призыва.

Это губернаторы Забайкальского края — Александр Осипов, Курской области — Роман Старовойт, Курганской области — Вадим Шумков, Липецкой области — Игорь Артамонов, Башкирии — Радий Хабиров, Калининградской области — Антон Алиханов, Магаданской области — Сергей Носов, Кабардино-Балкарии — Казбек Коков, Тюменской области — Александр Моор, Бурятии — Алексей Цыденов, ЯНАО — Дмитрий Артюхов.

При этом важно сказать о том, что речь идет о росте политической состоятельности губернаторов нового призыва. Рост показателей и позитивных оценок в рейтингах в период борьбы с пандемией — когда на первый план выходит эмпатия, умение чувствовать своего избирателя, повышает доверие со стороны людей к губернаторам нового призыва.

Они продемонстрировали навыки именно политических лидеров, способных взять на себя всю полноту ответственности и не боящихся коммуницировать непосредственно с гражданами. Еще одним свидетельством в пользу становления их в качестве полноценных политических лидеров регионального масштаба является их работа в условиях падающей экономики. Кризис начался ведь не с пандемии, а с развала сделки ОПЕК+ и стагнации глобальных нефтяных рынков.

Губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Admtyumen.ru

Отсюда вытекает и другой важный аспект успеха губернаторов новой формации — это эффективные меры по стабилизации экономики. Вспомним, что раньше в регионах правили эдакие «хозяева территории», «отцы родные» — своеобразный архетип «барина-покровителя». А новых губернаторов оценивают по конкретным показателям — именно для этих целей и были определены губернаторские KPI. И показатели эти все хорошо знают, и их можно спокойно посчитать, никакой секретности тут нет.

И если взять таблицу KPI — то в топ-20 по стране опять оказываются регионы, возглавляемые губернаторами нового призыва. Это ЯНАО, Севастополь, Липецкая область, НАО, Тюменская, Курская, Калининградская, Псковская области, КБР и ряд других. Следует отметить, что рейтинг KPI — это уже критерий, по которому эффективность губернаторов оценивает федеральная власть. То есть и в народном рейтинге, и во внутреннем рейтинге для самой власти — губернаторы нового призыва находятся в топе.

Таким образом, понятно, что оппонентам внутриполитического блока, несогласным с кадровой политикой президента, хочется все время провоцировать какие-то дутые скандалы, выискивать проблемы на пустом месте и предрекать провалы этой новой кадровой политики главы государства. Сколько было разговоров о том, что Михаил Развожаев в Севастополе не сможет справиться, потому что он пришел после двух замен губернаторов, что Александр Цыбульский не сможет справиться с таким протестным регионом, как Архангельская область, что Владислав Шапша будет неспособен управлять Калужской областью после 20-летнего правления тяжеловеса Анатолия Артамонова, что Игорь Кобзев не справится в «красной» Иркутской области и так далее.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Irkobl.ru

На самом же деле все объективные количественные позиции показывают, что все эти губернаторы нового призыва имеют устойчивый рейтинг и их положение вообще не вызывает ни у кого никаких сильных опасений насчет рисков неизбрания.

Как и в прошлый ЕДГ в 2019 году, ждем, что разного рода оппоненты будут предсказывать «восемь вторых туров». Рейтинг губернаторов нового призыва 2020 года показывает, что все они вполне успешны. И стоит отметить, что из 20 губернаторов, которые будут избираться в этом году на осеннем ЕДГ, — 10 новых, то есть опять половина идет на замену! И понятно, что всех тех губернаторов, которых хотели поменять на новых людей — их поменяли до мая, в марте-апреле. А в конце мая — июне переназначали тех, кто идет на новый срок. И опять оппоненты и противники новой кадровой политики президента пытались разыграть из этого естественного процесса какую-то драму, что, мол, идут одни сплошные переназначения. Но эта аргументация не выдерживает никакой критики, всех кого хотели поменять, их поменяли как раз ранней весной.

За последние три-четыре года уже более 50 регионов возглавили новые губернаторы. И большинство из них, безусловно, успешны, о чем как раз и говорит высокий рейтинг доверия губернаторскому корпусу в среднем по стране.