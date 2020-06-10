Москва, , 14:21 — REGNUM Законопроект о саморегулировании в сфере коммерческих перевозок и авиационных работ внесли в Госдуму депутаты КПРФ и «Справедливая Россия» во главе Верой Ганзя и Федотом Тумусовым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Проект федерального закона разработан в целях реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ, выполняемых на легких воздушных судах, отмечают авторы.

Помимо коллективного страхования, СРО будет обязано создать и применять коллективную систему управления безопасностью полетов (СУБД) и вести соответствующую отчетность.

Законопроектом предлагается предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) право осуществлять коммерческие воздушные перевозки и авиационные работы на легких воздушных судах без получения сертификата эксплуатанта при условии их членства в профильной саморегулируемой организации, установить компенсационный фонд в качестве обязательной формы обеспечения материальной ответственности членов СРО, наделить Минтранс полномочиями регулировать порядок деятельности отраслевых СРО, а Ространснадзор наделить полномочиями осуществлять государственный надзор за деятельностью СРО в части соответствия их деятельности требованиям Воздушного кодекса, ФП ИВП, иных федеральных авиационных правил и законов.

При этом сохраняется ранее действующая система сертификации эксплуатантов, применяемая в обязательном порядке для иных категорий эксплуатантов или, в качестве альтернативы саморегулированию, для эксплуатантов ЛВС.