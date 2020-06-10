Киев, , 14:19 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко вместе со своими сторонниками вломился в кабинет генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сообщило 10 июня издание Strana.ua.

Венедиктова сначала попросила прийти позже, мотивировав это тем, что у неё запланировала встреча с послом Швейцарии, но Порошенко и его окружение начали её перекрикивать. Отметим, что перепалка с двух сторон шла на русском языке.

Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.

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В свою очередь Венедиктова заявила, что не видит никакого политического давления на Порошенко, а также назвала свои действия совершенно законными.

Позже, когда окружение Порошенко и сам экс-президент начали перебивать генерального прокурора и задавать её массу вопросов, Венедиктова завершила разговор и вышла из кабинета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов и экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, проанализировав обвинения, предъявленные Порошенко, пришли к выводу, что власть выбрала наиболее безопасные для экс-президента обвинения из всех возможных.

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