Москва, , 14:29 — REGNUM Продление эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах в Москве несёт в себе целый ряд угроз для честного волеизъявления граждан и подсчёта голосов. Об этом 10 июня заявил депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ) на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутат напомнил, что нарушения происходят даже при обычном голосовании. Однако в этом случае подобные вещи можно предотвратить или, как минимум, зафиксировать.

«Там наблюдатели могут хотя бы проконтролировать, как избиратели приходят, регистрируются, добровольность волеизъявления, подсчёт бюллетеней. А сейчас все это исчезает. Весь процесс наблюдения просто ликвидируется. А нам говорят: поверьте, это же будет на сайте мэра Москвы, там всё по-честному. Мэр — член партии «Единая Россия», а мы говорим: давайте все ему отдадим на откуп. Как можно заинтересованному лицу отдавать возможность подсчёта голосования», — возмутился депутат.

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