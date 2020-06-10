Москва, , 14:08 — REGNUM Израиль планирует сделать всё, чтобы разрешить проблему собственности Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом 10 июня заявил временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне на брифинге.

«Мы работаем сегодня для того, чтобы разрешить эту тему», — сказал дипломат. По его словам, российская сторона подняла вопрос на высоком уровне.

Ливне добавил, что израильская сторона будет работать над вопросом с учетом высокого уровня двусторонних отношений между Россией и Израилем.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля бывший временный поверенный Израиля в России Эли Белоцерковский заявил, что судебная тяжба о принадлежности Александровского подворья не скажется на двусторонних отношениях.

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