Брюссель, , 14:08 — REGNUM Дезинформационные кампании в отношении стран Евросоюза проходили в период пандемии с участием России и КНР. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространённом 10 июля в Брюсселе.

Авторы документа утверждают, что «иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай», задействованы в операциях влияния и дезинформационных кампаниях на территории ЕС и в других странах мира.

На Россию и Китай, заявила замглавы ЕК Вера Юрова, указывают «ясные доказательства».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявлял о том, что ЕС обвиняет Россию и Китай в проведении дезинформационных кампаний. При этом, отмечал министр, никаких доказательств тому не приводится.