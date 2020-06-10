Киев, 10 июня 2020, 14:04 — REGNUM Из всего списка преступлений, в которых можно обвинить экс-президента Украины Петра Порошенко, власти выбрали самое никчёмное, заявил юрист Андрей Портнов 10 июня на своём telegram-канале.
Портнов прокомментировал вручение Порошенко документа о подозрении.
Портнов напомнил о десятках гораздо более серьёзных правонарушений, к которым может быть причастен Порошенко.
Юрист добавил, что за год бездействия властей Порошенко мог перепрятать украденные активы, а также использовать их в своих целях.
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш проанализировала документ о подозрении, врученный Порошенко. По её словам, политика обвиняют в «подстрекательстве» должностного лица к нарушению закона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи вручили Порошенко подозрение в рамках расследования одного из уголовных дел. Сотрудники ГБР готовят обращение в суд, который определит политику меру пресечения.
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