Киев, , 14:04 — REGNUM Из всего списка преступлений, в которых можно обвинить экс-президента Украины Петра Порошенко, власти выбрали самое никчёмное, заявил юрист Андрей Портнов 10 июня на своём telegram-канале.

Портнов прокомментировал вручение Порошенко документа о подозрении.

«Из всех уголовных грехов Порошенко власть выбрала для его первого официального подозрения самое никчёмное и труднообъяснимое для общества — неправомерный акт о назначении чиновника службы внешней разведки», — рассказал он.

Портнов напомнил о десятках гораздо более серьёзных правонарушений, к которым может быть причастен Порошенко.

«Очевидно, что власть пытается продать людям ощущение, что она исполняет запрос на справедливость», — считает он.

Юрист добавил, что за год бездействия властей Порошенко мог перепрятать украденные активы, а также использовать их в своих целях.

«Первое подозрение Порошенко — это продажа воздуха. Вы по всей вертикали — полностью неспособные и некомпетентные чиновники», — подытожил Портнов.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш проанализировала документ о подозрении, врученный Порошенко. По её словам, политика обвиняют в «подстрекательстве» должностного лица к нарушению закона.

«За год вся правоохранительная система страны смогла разродиться подозрением, где Пётр — подстрекатель… И это всё, на что способно ГБР (Государственное бюро расследований — ИА REGNUM) и офис прокурора? Вы серьёзно полагаете продать историю про Петра-подстрекателя, как историю про «весну» и справедливость?» — недоумевает Лукаш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи вручили Порошенко подозрение в рамках расследования одного из уголовных дел. Сотрудники ГБР готовят обращение в суд, который определит политику меру пресечения.

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