10 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 14:05 — REGNUM Попытки найти в российских СМИ какую-либо информацию о прошедших 5 июня с. г. консультациях в формате видеоконференции на уровне заместителей глав МИД России и Японии были безуспешны. Поэтому приходится основываться на японской прессе, в частности, выходящей на соседнем с нашими Курилами японском острове Хоккайдо одноименной газете «Хоккайдо симбун». Эта газета предпослала опубликованной по итогам консультации довольно пессимистический заголовок: «Северные территории: ограничения из-за пандемии и разногласия в юридической системе. Перспективы референдума в России — стена для развития совместной хозяйственной деятельности».

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Попробуем разобраться, как на Хоккайдо воспринимают перспективы внесения в Конституцию РФ поправки о недопустимости отчуждения российской территории в пользу иностранных государств и какую связь японцы усматривают между поправкой и продолжающимися, как утверждают в Японии, переговорами о принадлежности южно-курильских островов.

Надо сказать, что в отличие от токийских комментаторов из числа называющих себя специалистами по японо-российским отношениям, которые убеждают читателей в том, что якобы «источники в администрации президента (?!) призывают японцев не беспокоиться», на местах более реалистические оценки. «Хоккайдо симбун» пишет: «1 июля в России пройдет референдум по поправкам в Конституцию, включая запрет на отчуждение территорий. Администрация Путина подчеркивает, что южные Курилы отошли России по результатам Второй мировой войны. Нет сомнений, что в результате поправок общественное мнение поднимется против возврата территорий Японии. Администрация Абэ надеялась урегулировать территориальную проблему на основе совместной хозяйственной деятельности, однако ситуация только осложняется».

Пессимистически оценивают авторы статьи и возможности организации так называемой «совместной хозяйственной деятельности» на южно-курильских островах. Иначе и быть не может, ибо Токио, произвольно объявив на этих островах «японский суверенитет», требует от Москвы создания для японских компаний и граждан, по сути, режима экстерриториальности, когда они не будут признавать российские законы, а придерживаться каких-то других, ведомых только им правил и порядков. Другими словами, японское правительство желает, чтобы японцы чувствовали и вели себя на этих по Конституции РФ российских территориях не как гости, а… как хозяева (?!).

Ради этого японские СМИ, в том числе уважаемые и авторитетные, поддаются соблазну публиковать различного рода домыслы. Именно так определила официальный представитель МИД РФ теперь уже в ранге чрезвычайного и полномочного посла России, с чем поздравляем, Мария Захарова сообщение агентства «Киодо» о том, что якобы Москва склоняется к договоренности с Токио не упоминать о суверенитете на южных Курилах той или иной стороны. По существу, выведя этот вопрос за рамки переговоров и установления правил работы японцев на островах.

В связи с этим надо отдать должное МИД РФ, представители которого не соглашались и не соглашаются сейчас с подобными нарушающими российские законы уловками. На которые, вопреки законам о территориальных водах, шли в ельцинские времена дипломатические чиновники и члены российского правительства при заключении с Японией соглашений по рыболовству непосредственно у берегов южных Курил. «Хоккайдо симбун» это признает: «Российская сторона неоднократно подчеркивала, что правила не должны противоречить российскому законодательству. Во время пресс-конференции 4 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что деятельность будет реализовываться в соответствии с российскими законами. Она подчеркнула, что следует использовать уже существующие особые экономические зоны России».

Но с этим упрямо не желают согласиться чиновники и политики в Токио, которые высказывают опасения, что, «если применять российские законы, это будет означать признание российского суверенитета на острова». Получается нечто похожее на замкнутый круг, выйти из которого стоящие на противоположных позициях в отношении принадлежности южных Курил Москва и Токио не могут. Да и не надо. Японские политики и политологи откровенно признаются в беседах, что видят в «совместной хозяйственной деятельности» отнюдь не экономические выгоды, а лишь способ внедрением на острова превратить их в японские. Для тех же, кто в этом сомневается, а также для активных поборников такого «российско-японского сотрудничества» на Курилах приходится вновь напоминать о подлинных замыслах японцев.

Близкие к японскому правительству аналитики отмечают: «Совместное японо-российское экономическое освоение северных территорий будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешевую силу, а японская — всё остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием ее экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестают отличаться от территории Японии. Затем, в определенный момент эти острова становятся территорией Японии, и происходит их возвращение как юридически, так и формально». Причем написано это было для русских на русском языке…