Москва, , 13:52 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко ещё не подтвердил, что приедет в Москву на парад Победы 24 июня. Его ответа ждут на днях, сообщил 10 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, речь идёт о технологическом процессе, связанном с приглашением лидера соседнего государства. Ответ зависит от того, когда поступило приглашение, соответствующая работа ведётся.

«Поэтому мы ожидаем со дня на день», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, принял ли Лукашенко приглашение прибыть в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков перечислил страны, руководители которых уже подтвердили своё участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Сербия, Хорватия, Абхазия и Южная Осетия.

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