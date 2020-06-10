Киев, , 13:44 — REGNUM В настоящий момент следствие решает вопрос о взятии под стражу бывшего президента Украины и действующего народного депутата Рады Петра Порошенко, сообщил днем 10 июня офис генерального прокурора Украины.

Согласно информации источника, Порошенко могут задержать по новому делу — о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко в 2018 году.

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки Украины — к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий.

«Попытки вручить Порошенко подозрение по делу о назначении Семочко свидетельствуют о кризисе жанра в ГБР (государственном бюро расследований) и ГПУ (генпрокуратуре)», — комментирует ситуацию украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Александр Черненко.

«Интересно, каких еще глубин достигнет фантазия доблестных детективов и прокуроров в титанической работе по пробиванию дна? В своей абсурдности обвинения, которые фабрикуют Порошенко, уже давно переплюнули старания режима Януковича, осудившего в свое время Юрия Луценко за празднование «дня милиции»», — добавил политик.

Отметим, что сам Порошенко заявляет о политических преследованиях по заказу властей и отмечает, что это является свидетельством «отчаяния и бессилия» нынешней власти.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований принудительно доставить Порошенко на допрос. Сейчас экс-президент Украины так или иначе фигурирует в 21 деле, которое расследуют силовики и антикоррупционные органы.