Брюссель, , 13:42 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) планирует обнародовать рекомендацию для стран ЕС по постепенному открытию внешних границ, заявил 10 июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«На этой неделе Еврокомиссия одобрит свою оценку и обнародует свой подход по постепенному снятию ограничений на внешних границах, начиная с 1 июля», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что шенгенская зона вернется в режим «полного функционирования» до конца июня 2020 года.

Министры внутренних дел стран-членов ЕС достигли общей договоренности о том, что закрытие внешних границ Евросоюза будет продлено до 1 июля, отметила также еврокомиссар.

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