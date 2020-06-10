Москва, , 13:39 — REGNUM На сайте дистанционного голосования по поправкам к Конституции России не должно быть никаких ошибок и неточностей. Это недопустимо. Об этом сегодня, 9 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, что операторам портала 2020og.ru нужно обратить внимание и устранить «те неточности, которые там есть». По словам официального представителя Кремля, их наличие «абсолютно нежелательное явление».

«На портале должно быть абсолютно всё точно и безупречно», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ не была указана поправка, которая даёт возможность президенту РФ Владимиру Путину избираться на новый срок. Позднее эта информация была добавлена в разделе «Какие правки?»

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Официальный представитель Кремля объяснил отсутствие поправки о президентских сроках возможным техническим сбоем, например, выпадением информации при заливке сайта.

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