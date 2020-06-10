Ростов-на-Дону, , 13:33 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ростовской области назначили выборы губернатора региона на 13 сентября 2020 года. Решение принято единогласно сегодня, 10 июня, на заседании донского парламента, передаёт ИА REGNUM.

«По федеральным правилам, выборы назначают на второе воскресенье сентября. Таким образом, выборы губернатора Ростовской области необходимо провести 13 сентября», — отметил председатель комитета по законодательству Александр Косачев.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 9 июня, донской губернатор Василий Голубев, возглавляющий регион с 2010 года, заручился поддержкой президента России Владимира Путина в намерении баллотироваться на третий срок. Политологи практически едины во мнении, что позиции действующего главы региона на политической арене области достаточно сильны.

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