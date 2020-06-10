Киев, , 13:30 — REGNUM Среди всех феноменальных глупостей, которые наговорил президент Украины Зеленский за последнее время, безусловный лидер — заявление о «мэрах-сепаратистах» и децентрализации, заявил 10 июня депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский критически высказался в отношении мэров крупных городов страны, которые в настоящий момент нелояльны Киеву. Он высказал мнение, что такие мэры «настроены не против нас, а в первую очередь против Украины», и добавил, что это можно считать «сепаратизмом под прикрытием децентрализации».

Парламентарий заявил, что не знает, как можно комментировать тот факт, что, находясь год на посту президента Украины, Зеленский оказался не в курсе, что местное самоуправление — это не вертикаль власти.

«Мэры не подчиняются президенту, а избираются людьми. Источником власти у нас является народ, а не «величайший лидер». Напомню на всякий случай, потому что вижу со знанием Конституции есть серьезные проблемы», — отмечает Гончаренко.

По его оценке, авторитарные замашки Зеленского уже «встали в полный рост» и он (президент) уже ни на минуту не сомневается в тезисе: «Государство — это я».

«Зеленский думает… кто лично против меня, тот против Украины, тот против государства», — заявил Гончаренко.

ИА REGNUM напоминает, что отношения Киева с регионами страны резко обострились в мае, в том числе из-за процедуры снятия карантинных ограничений на местах. Наиболее острая полемика у центральной власти с мэрами Днепропетровска и Харькова, также большой резонанс получил личный конфликт Зеленского с мэром Черкасс.