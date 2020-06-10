10 июня 2020 | Время чтения 3 мин

Дмитрий Ефимов, , 13:26 — REGNUM Президент Владимир Путин с утра 9 июня встретился по видео с председателем Сбербанка Германом Грефом. Главная фраза этого мероприятия была сказана президентом в смысле, что Греф больше чем банкир: «Он определяет финансово-политическое настроение в России». Правда, главному начальнику видимо не доложили, что это самое настроение в последнее время не очень хорошее. Видимо в этом есть и вина Германа Грефа, но об этом на интерактивной встрече не говорилось. Глава Сбербанка сообщил, по его мнению, главное в нынешней ситуации:

Свободные койки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы видим, что, несмотря <на коронакризис>, июнь складывается лучше наших ожиданий. Сегодня я получил за прошлую неделю отчёт по количеству работающих терминалов малого бизнеса, по ним можно судить об активности, осталось неработающими только 10 процентов терминалов. В период кризиса, собственно говоря, всего 25 процентов терминалов работало, а сейчас практически 90 процентов работает, мы видим, идёт достаточно быстрое восстановление по целому ряду субъектов Федерации. Практически почти стопроцентное восстановление произошло, несколько областей, мы даже ввели такой рейтинг — объёмы восстановления областей. По целому ряду областей, три области, в которых сто процентов восстановления произошло уже. Мы видим, темп растёт. Второе. Немножко лучше, чем мы ожидали, идёт восстановление работы малого бизнеса. И те программы, которые были приняты, удивительно, но за пять месяцев мы нарастили портфель малого бизнеса на 10 процентов, а выдали всего кредитов на 16 процентов больше, чем за пять месяцев прошлого года. Конечно, в период пандемии это можно объяснять только теми льготными программами, которые были приняты, потому что, конечно, произошёл обрыв кредитования. В целом сейчас ситуация выглядит несколько лучше, чем мы ожидали. Если мы ожидали в этом году предварительно падение темпов роста ВВП на уровне 6−7 процентных пунктов, то сегодня мы ожидаем несколько лучше, чем прогнозирует Центральный банк и Правительство. Наша оценка — примерно минус 4,2 — минус 4,5».

Как отмечают наблюдатели, Греф делает и главный вывод, являющийся бальзамом для Путина: Россия сможет восстановиться от коронакризиса намного лучше и быстрее, чем другие. «За этот период времени, да, там даже больше, за эти три месяца у них падение более 20 процентов. Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится лучше, чем европейская, чем американская. Американцы планируют тоже примерно от 6 до 7 процентов падение по году в среднем. Поэтому это такая, может быть, неплохая новость», — утверждает Греф.

Отмечу главное, пока не замеченное официальными аналитиками: «Мы не понимаем, будет ли вторая волна, что будет осенью». Тут два варианта прочтения: либо Герман Оскарович не знает, что случится в конце третьего — начале четвертого кварталов 2020 года, либо не получил указаний от западных партнеров по «второй волне» которая будет по их плану осенью.

Интересно, что первенство в «ТОП самых мрачных прогнозов» по российской экономике сохраняет глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который в конце апреля призвал готовиться к падению ВВП на 7−8%, рекордному с начала 90-х годов и превышающему показатели как кризиса 2009 года — 7,8%, так и дефолтного 1998 года «имени Кириенко» — 5,3%. Так что логичный вопрос: значит, Кудрину уже сообщили, — можно считать риторическим.