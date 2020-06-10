Нарьян-Мар, , 13:26 — REGNUM Депутаты Ненецкого собрания от КПРФ подготовили обращение к врио губернатора региона Юрию Бездудному с просьбой отозвать свою подпись под меморандумом об объединении с Архангельской областью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарии предложили внести вопрос в повестку очередной сессии, однако спикер собрания Александр Лутовинов отметил, что обращение пока не прошло палату законодательных предположений. Вопрос предложили перенести на следующую сессию.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель фракции Михаил Райн, инициатива была поддержана населением округа.

«Принятие данного обращения просто необходимо. На сегодняшний день собрано более 14 тысяч подписей жителей округа под обращением к депутатам и президенту с просьбой об отмене процедур, направленных на объединение НАО и Архангельской области», — пояснил Михаил Райн.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке к объединению Ненецкого АО и Архангельской области был подписан главами регионов 13 мая. Предполагалось, что вопрос будет решен на референдуме, однако после протестов в округе его проведение отложили на неопределенный срок.