Гранд-Форкс, США, , 13:21 — REGNUM Бывший хоккеист клуба «Барыс» (Нур-Султан) и сборной Казахстана Брэндон Боченски избран мэром города Гранд-Форкс (штат Северная Дакота, США). Об этом 10 июня пишет газета Grand Forks Herald.

Боченски победил на выборах мэра города, набрав 46,62% голосов. За действующего мэра Майка Брауна отдали голоса 31,81% избирателей.

Боченски выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго», «Оттава», «Бостон», «Анахайм», «Нэшвилл» и «Тампа». С 2010 по 2019 год он играл за «Барыс».

В 2014 году Боченски принял гражданство Казахстана, а с 2015 года играл за сборную страны.