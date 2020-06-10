Занзибар, Танзания, , 13:20 — REGNUM Революционное правительство Занзибара приняло закон о социальной защите пожилых людей. Об этом передает газета Mtanzania.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим правительством, законодательством и президентом.

По мнению экспертов, новый закон позволит улучшить качество жизнь пожилых жителей островной части Танзании.

Член Сообщества пожилых людей и пенсионеров Занзибара Ганима Отман в интервью изданию заявил, что благодаря закону пожилые люди получат неотъемлемое право на предоставление пенсионных выплат.

«Это хорошая новость для нас, пожилых жителей Занзибара, потому что теперь нам гарантируется выплата пенсии, предоставление бесплатных медицинских услуг и многое другое. Жизнь пожилых людей на Занзибаре начнет меняться благодаря этому закону», — подчеркнул Отман.

Пользуясь случаем, он поблагодарил правительство Занзибара за принятие конкретных мер по обеспечению благополучия пожилых людей.