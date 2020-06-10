Москва, , 13:14 — REGNUM Кремль призывает не вмешиваться в выборы президента Белоруссии, заявил журналистам 10 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Москве наблюдают за избирательной компанией. «Мы желаем успешного проведения этих выборов нашим белорусским партнерам», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не видят ничего, чтобы подрывало доверие к выборной кампании. Пресс-секретарь президента добавил, что выборы — внутреннее дело Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, до 19 июня пройдет выдвижение кандидатов в президенты Белоруссии. Каждый кандидат должен собрать по 100 тыс. подписей. Регистрация завершится 15 июля. Голосование пройдет 9 августа.

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