Варшава, , 13:14 — REGNUM В Польше не будет однополых браков, а также усыновления такого рода парами детей. Об этом 10 июня рассказал действующий президент страны Анджей Дуда во время своего выступления в Варшаве.

«Нет и не будет семьи ни в каком другом виде, кроме как исключительно союз женщины и мужчины — единственная конституционно допустимая форма» , — приводит слова Дуды РИА Новости, при этом глава Польши указал, что семья, как союз мужчины и женщины, определена нормами конституции страны.

Кроме этого, Дуда уточнил, что защита семьи, по его мнению, имеет огромное значение для государства, которое функционирует в нормальном режиме и добавил, что он также против возможности усыновления детей однополыми парами.

«У нас нет согласия на усыновление детей однополыми парами. Нет сомнения, что такое решение не может иметь место. Это чуждая идеология. Нет сейчас согласия, чтобы это было введено в нашей стране в какой-либо легальной форме», — подчеркнул президент Польши.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 8 июня глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что правительство Польши не ведёт переговоры с США по вопросам размещения ядерного оружия на своей территории.