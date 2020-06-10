Москва, , 13:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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При этом официальный представитель Кремля не уточнил, в какой именно из семи дней, отведённых на голосование, глава государства планирует прийти на избирательный участок.

«Пока он (президент РФ. — прим. ИА REGNUM) планирует принять участие в голосовании», — сказал Песков.

Добавим, что, согласно данным ВЦИОМ, своё намерение голосовать по Конституции РФ высказали большинство сторонников различных партий: 78% сторонников «Единой России», 74% — «Справедливой России», 71% — КПРФ, и 64% — ЛДПР. При этом из тех, кто планирует принять участие в голосовании 1 июля, 61% опрошенных готовы поддержать поправки. Проголосовать против планируют 21%.

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Как сообщало ИА REGNUM, с предложением внести в Конституции РФ ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты, в январе 2020 года в послании Федеральному собранию предложил президент РФ Владимир Путин. В марте Госдума РФ приняла соответствующий закон, который был одобрен Федеральным Собранием.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции его было решено перенести. Теперь голосования состоится 1 июля.