Москва, 10 июня 2020, 13:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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При этом официальный представитель Кремля не уточнил, в какой именно из семи дней, отведённых на голосование, глава государства планирует прийти на избирательный участок.
Добавим, что, согласно данным ВЦИОМ, своё намерение голосовать по Конституции РФ высказали большинство сторонников различных партий: 78% сторонников «Единой России», 74% — «Справедливой России», 71% — КПРФ, и 64% — ЛДПР. При этом из тех, кто планирует принять участие в голосовании 1 июля, 61% опрошенных готовы поддержать поправки. Проголосовать против планируют 21%.
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Как сообщало ИА REGNUM, с предложением внести в Конституции РФ ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты, в январе 2020 года в послании Федеральному собранию предложил президент РФ Владимир Путин. В марте Госдума РФ приняла соответствующий закон, который был одобрен Федеральным Собранием.
Изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции его было решено перенести. Теперь голосования состоится 1 июля.