Киев, , 13:11 — REGNUM Украина в ближайшее время получит от западных партнеров финансовую поддержку в объёме порядка $5 млрд, заявил в эфире местного телевидения 10 июня премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В частности, отметил Шмыгаль, к первому траншу МВФ размером $2,1 млрд, который уже направлен в распоряжение Киева, привязана тажке макроэкономическая помощь от ЕС на общую сумму €1,7 млрд, а также $1 млрд от Всемирного банка.

Премьер в очередной раз повторил, что средства МВФ пойдут на усиление государственного бюджета страны — в частности, речь идет о социальных выплатах и поддержке малого и среднего бизнеса. На какие нужды потратят остальную финансовую помощь, Шмыгаль уточнять не стал.

Глава правительства также заявил, что сейчас из-за пандемии коронавируса фонд не предъявляет Украине каких-то особых требований:

»…Упрощенная программа содержит минимальный набор договоренностей — проведение сбалансированной бюджетной политики, борьба с коррупцией, движение в сторону рыночных условий по ряду направлений. Это простые и нужные для украинцев решения», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что 9 июня исполнительный совет МВФ одобрил новую программу кредитования для Украины в размере $5 млрд, которая рассчитана на 18 месяцев. Согласно заявлению представителей фонда, $2,1 млрд уже направили в Киев, а остальные средства планируют выделить еще четырьмя траншами в зависимости от выполнения Украиной ряда условий.