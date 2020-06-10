Москва, , 13:15 — REGNUM Дистанционное цифровое голосование в Москве будет работать таким образом, что его не получится взломать. Об этом 10 июня заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Залезть туда кому-то со стороны и изменить мнение избирателей, порядок расшифровки голосов избирателей не представляется возможным технически», — заявил Ермолов.

Также, отвечая на вопросы депутатов Мосгордумы, он подчеркнул, что фальсификация электронного голосования также не представляется возможной.

«Поэтому, когда вы задаете вопрос, как удостовериться, — то, что мы сумели сделать, мы сделали, и все нарекания, что кто-то что-то подстроил и не так подсчитал, кроме публичных заявлений, фактов, подтверждающих это, нет. Система может работать прозрачно, не будут изменены голоса, которые избиратели отдали тому или ному кандидату или партии. Это не замена голосования, это дополнительная опция», — отметил Ермолов.

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