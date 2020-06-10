Киев, , 13:20 — REGNUM Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины готовят обращение в суд по поводу избрания меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, заявил 10 июня начальник второго отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок, сообщила пресс-служба ГБР.

Чиновник рассказал, что Порошенко отказался получать документ о подозрении, и данный факт был зафиксирован на камеру.

«Следователями решается вопрос о применении меры пресечения для подозреваемого. Соответствующее ходатайство будет подано в Печерский райсуд Киева», — добавил он.

Приймачок добавил, что действия следователей ГБР согласованы с офисом генерального прокурора Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко вручили документы о подозрении в деле о незаконном назначении главы Службы внешней разведки Украины.

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