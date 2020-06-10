Москва, , 13:04 — REGNUM Кремль солидарен с высказыванием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что западные страны будут пытаться расколоть российское общество. Об этом 10 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, конечно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, солидарен ли Кремль с заявлением Патрушева.

Песков добавил, что это «в том числе и мнение Кремля».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что попытки внести раскол в российское общество в преддверии голосования по поправкам к Конституции РФ будут, вероятно, активизированы со стороны Запада.

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