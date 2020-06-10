Идлиб, Сирия, , 13:04 — REGNUM Шестнадцатый совместный патруль военных из России и Турции прошел на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб. Об этом 10 июня сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, заявление которого размещено на сайте Минобороны РФ.

«Десятого июня 2020 года состоялось очередное, шестнадцатое по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию», — говорится в сообщении.

Также в нём указывается, что совместный патруль российских и турецких военных впервые проводился до населенного пункта Дженнакра в Идлибе.

Кроме этого, уточняется, что с российской стороны в патрулировании принимали участие два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр», а движение совместной колонны прикрывалось с воздуха беспилотниками ВКС РФ при организации взаимодействия через совместный координационный центр.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство.