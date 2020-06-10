Москва, , 13:06 — REGNUM Олигархи, то есть бизнесмены, влияющие на политику с помощью денег, в России отсутствуют. Об этом заявил 10 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о «деньгах российских олигархов».

«Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, об их существовании», — сказал Песков.

Он отметил, что олигархами называют предпринимателей, которые стремятся использовать свои деньги для воздействия на политический процесс. Представитель Кремля добавил, что ему неизвестно о существовании олигархов в России и о том, чтобы они «чем-то занимались» в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко ранее заявил, что финансовые ресурсы «российских олигархов» задействованы оппозиционными политиками в Белоруссии, которая готовится к президентским выборам.

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