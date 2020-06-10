Киев, , 13:00 — REGNUM Все разговоры о том, что президента Украины Владимира Зеленского просто «подставляют» и что глава государства не знает чего-то, происходящего сейчас в украинской политике — наивные, заявил 10 июня политический эксперт Борис Кушнирук.

Таким образом политолог прокомментировал последние внутриполитические события на Украине, в частности, новую порцию «откровений» от депутата «Слуги народа» Гео Лероса.

Кушнирук утверждает, что Зеленский в курсе всех процессов и его устраивает Ермак,» как человек сходных с ним пророссийских взглядов, который держит его в теплой ванне».

«На сегодня коррупция, злоупотребления и ограбление Украины высшими должностными лицами государства происходит при молчаливом согласии президента… И так будет продолжаться, пока в результате некомпетентности и коррупции не произойдет жесткий обвал экономики, за которым обязательно будет следовать социально-экономический и политический хаос», — отмечает эксперт.

Политолог предполагает, что в самый разгар кризиса президент Зеленский сам объявит о своей отставке и организует бегство из страны.

«За ним побежит и Ермак, и (глава Службы безопасности Украины) Иван Баканов, и (генеральный прокурор) Ирина Венедиктова… К сожалению, это практически неизбежное развитие событий. Главное, чтобы в результате Украина вообще устояла, как независимое, соборное и суверенное государство», — резюмировал Кушнирук.

ИА REGNUM напоминает, что депутат Герос в опубликованном накануне интервью утверждает, что нынешний глава офиса президента Андрей Ермак — это человек, который возглавляет всю коррупцию и с него «прогнивает вся система». Парламентарий приводит многочисленные примеры в доказательство своей теории.

«Кадровые назначения, влияние на нардепов, влияние на все отрасли, теневые штабы, везде смотрящие, разгул бандитов. Почему Ермак? Потому что он и есть лицо коррупции в стране», — заявил Лерос.

«На сегодняшний день мне кажется, что он возложил на себя функцию премьер-министра Украины, функцию главы офиса Президента, функцию вице-президента Украины. Человек влезает во все — кадровые назначения, от начальника ЖЭКа в Киеве до премьер-министра, международную политику и бизнес. Все подмял под себя! Ну, это просто абсурд», — добавил он.